росія націлиться на Одесу: аналітик ISW назвала умову

Ворог не готовий напасти на Одесу, але продовжує "кошмарити" її ракетами

росія не змінює намірів і якщо вони зміцняться на півдні України, то наступною стане Одеса — у цьому впевнена аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Наталія Бугаєва.

Аналітикиня родом із Сєвєродонецька в інтерв’ю "Українській правді" розповіла, що йдеться не про сакральність Одеси для росіян, адже вони вміють міняти пріоритети. Одеса знаходиться у вигідному положенні на карті.

Наталя наголошує — з військового погляду росія зараз не може захопити місто, але використовує ракетні удари. На думку аналітика, говорити про Одесу дуже рано, поки росія зосереджена на Донбасі. Але цілі це не змінює — наступною після зміцнення на півдні стане атака на Одесу. Захоплення міста потрібне їм не лише для домінування на півдні України та в Чорному морі — воно має додаткове значення в контексті Молдови та Придністров’я.

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Наразі до Одеси руки окупантів можуть дістати лише ракетами — у Чорному морі продовжують перебувати ворожі кораблі — два з них ракетні з 16 крилатими "Калібрами" на борту, також спостерігаються три великі десантні кораблі. Частину кораблів із акваторії Чорного моря (з порту Севастополя) ворог перевів у Новоросійськ.

Ризик ракетного обстрілу високий, але загрозу людям несуть також міни. У прибережних районах вони можуть наробити лиха — море вирувало два дні і частина мін могло прибити до берега.

Раніше Інститут вивчення війни в картах бойових дій зазначав, що попри заявлене закінчення оперативної паузи масової активізації наступів не спостерігається — ворог атакує у напрямку Сіверська, Бахмута та Авдіївки.