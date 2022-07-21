Злякалися HIMARS? росія скасувала парад кораблів на День ВМФ у Криму

У мережі сміються з "другої армії світу"

У четвер, 21 липня, на 148-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що день Військово-морського флоту росії в окупованому Севастополі пройде без традиційного параду.

Про це повідомляє прокремлівське видання РИА Новости. День ВМФ у Севастополі 2022 року пройде в останню неділю липня.

Повідомляється, що низку традиційних заходів було скасовано. рф відмовилася від проведення військового параду 31 липня в Севастополі.

"Однак, низка традиційних заходів цього року не відбудеться. На День ВМФ-2022 не буде урочистих зборів моряків-чорноморців у Будинку офіцерів, святкового прийому командувача, а також традиційного військово-спортивного свята для мешканців міста в акваторії Севастопольської бухти", — говорить повідомлення.

Додамо, що росії є чого боятися, адже РСЗВ HIMARS з далекобійними снарядами запросто можуть поцілити у ворожу "посудину" в окупованому Криму і не тільки.

Куди можуть вдарити ATACMS ракети для HIMARS при дальності до 300 км

У мережі лише посміялися з росії, яка днями перебазувала частину свого флоту подалі від українських рубежів.

Нагадаємо, 13 квітня ЗСУ за допомогою вітчизняних ракет "Нептун" вдалося підбити флагман Чорноморського флоту рф крейсер "Москва". 14 квітня стало відомо, що флагман потонув. В Україні запропонували зробити місце аварії корабля туристичною меккою.