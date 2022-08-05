У Китаї відповіли на пропозицію Зеленського, назвавши війну "українською кризою"

Останні розмови лідерів країн відбулися близько року тому

У Пекіні не дають прямої відповіді на пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Як відомо, глава української держави запропонував китайському колегі влаштувати діалог, щоб розповісти про те, що відбувається на війні в Україні, і, ймовірно, вплинути на його підтримку росії.

Відповідну заяву представниці Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чуньїн опублікувало видання people.cn. Під час брифінгу чиновницю запитав один із журналістів, чи збирається Китай найближчим часом організовувати будь-який переговорний процес із українською стороною, включаючи самого Зеленського.

"Китай підтримує тісні зв’язки з Україною та іншими сторонами української кризи", — пролунало у відповідь від Хуа Чуньїн.

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Подібну реакцію на отримане запитання дипломат визнала вичерпною. Зазначимо, що китайці досі використовують словосполучення "криза в Україні" замість того, щоб писати правду про війну, розпочату диктатором володимиром путіним.

Перед тим, як Володимир Зеленський заговорив про необхідність переговорів з Китаєм, з’явилася інформація, ніби КНР намагається знайти обхідні шляхи, які б допомогли рф частково уникнути санкцій Заходу.

При цьому раніше український президент вважав, що перебування офіційного Пекіна "осторонь" від російсько-української війни цілком собі влаштовує нашу країну.