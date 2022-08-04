"Аморальна вибірковість": Зеленський жорстко розкритикував гучну доповідь Amnesty International

Міжнародна організація здивувала своїм новим звітом про війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський відреагував на доповідь Amnesty International, в якій йшлося про те, що ЗСУ своєю тактикою ведення війни з росією створюють небезпеку для цивільних.

Відповідна заява глави держави доступна на YouTube-каналі "Офіс Президента України". Зеленський зазначив, що росіяни б’ють ракетами по всій території України. Удари припадають на школи, університети, релігійні заклади. Президент додав, що окупанти спеціально б’ють по місцях скупчення людей, а нещодавно знищили табір із військовополоненими українцями в Оленівці, проте звітів та доповідей від міжнародних організацій про це чомусь немає. Зеленський назвав це "аморальною вибірковістю".

"На жаль, сьогодні організація Amnesty International спробувала амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву… Кожен, хто амністує росію і штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам", — зазначив президент.

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Крім того, Зеленський у своїй промові згадав про варварський обстріл Торецька (Донецька область), внаслідок якого 8 людей загинули, а 4 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше українці розкритикували Amnesty International та звинуватили організацію у роботі на кривавого диктатора володимира путіна.