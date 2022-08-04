Теракт в Оленівці: США дізнались про новий підступний план росії

Росіяни планують показати журналістам викривлену картину вибуху в оленівській колонії

Поки ООН збирає експертну групу, щоби дослідити місце вбивства українських полонених в Оленівці, росіяни готуються фальсифікувати для них докази, щоби звинуватити ЗСУ. У цьому впевнені в адміністрації президента США Джо Байдена.

Як розповів CNN представник Білого дому, Вашингтон очікує, що росіяни "зайдуть настільки далеко, що до прибуття журналістів створять враження, що винні українські HIMARS". Подібні спроби уже були – американські системи залпового вогню згадували ще безпосередньо у день атаки а колонію в Оленівці. Тоді брехню окупантів розвінчали блогери.

Наразі точно відомо, що з моменту атаки на колонію, де утримувались українські полонені, зокрема захисники Маріуполя, росіяни робили все, щоби не допустити туди зовнішніх спостерігачів. Так відмову на свій запит отримав український Червоний Хрест.

Як повідомляв "Телеграф", бойовики "ДНР" заявили про вибух в колонії у Оленівці зранку 29 липня. Відомо, що під час вибуху загинуло не менше 50 осіб, понад 70 зазнали поранень. Оприлюднювати повні списки при цьому росія відмовляється. Тим часом військові експерти із США висловлюють впевненість, що атака була російською провокацією, а барак, в якому перебували полонені, з великою долею вірогідності підірвали зсередини.