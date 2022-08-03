Теракт в Оленівці: з’явилися нові дані щодо списків загиблих полонених

Теракт у колонії був не випадковістю, а цілеспрямованим убивством, вважає військовослужбовець

Українська сторона продовжує роботу щодо ідентифікації кількості та особистостей полонених, які загинули після російської провокації в Оленівці Донецької області. За словами екскомандира полку "Азов", капітана Максима Жоріна, частина російських списків щодо жертв та постраждалих на території колонії є правдивими. Українським військовим вдалося підтвердити правдивість деяких даних, хоча, на їхню думку, списки далеко не повні.

Про це Жорін розповів журналістам "Суспільного". Офіцер ССО говорить, що поки конкретного переліку постраждалих під час російського теракту Україна не має, хоч і працює над його отриманням. Насамперед, це важливо для рідних та близьких військовополонених, які перебувають у підвішеному стані.

"Є часткові списки, які виклали публічно. Наразі вони частково підтверджуються, — зазначив колишній командир "Азова". — Але також можна з упевненістю сказати, що вони не повні".

Також Максим Жорін підтвердив, що на українські запити росія не реагує, тому офіційно особу та кількість загиблих, а також постраждалих підтвердити поки що неможливо. Не задовольняє офіцера і те, як зараз працюють Міжнародний Червоний Хрест та ООН, котрі є гарантами збереження життя та здоров’я військових, які вийшли з "Азовсталі". Наразі представники цих організацій фактично не виконують своєї функції, відхрещуючись від спілкування з рідними військовослужбовців.

На думку Жоріна, те, що сталося в Оленівці, — цілеспрямоване вбивство українських військовополонених, адже деяких із них спеціально перевели до конкретної будівлі, яка пізніше постраждала нібито від "обстрілу ЗСУ".

"Зараз навіть по аерокосмічних знімках дуже чітко видно, що жодних слідів "прильотів" та роботи артилерії на території немає. З вигляду руйнування приміщення видно, що воно було підірвано зсередини", — пояснює колишній "азовець".

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Слід додати, що в Інституті вивчення війни (США) стверджують, посилаючись на дані ГУР, що росія офіційно відмовилася надати Україні дані про жертви теракту в Оленівці. При цьому частина військовослужбовців, імена яких є у списках постраждалих чи загиблих, не мали утримуватися на території колонії. Стан їхнього здоров’я або передбачав перебування під наглядом лікарів, або підготовку до проведення обміну полоненими.

Поки що росія не погодилася співпрацювати з Україною в плані повернення тіл загиблих для їх ідентифікації та гідних проводів.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російські чиновники знову виділилися гучною брехнею щодо розслідування того, що сталося в Оленівці. Попри запевнення запросити до співпраці представників Червоного Хреста, українським волонтерам у доступі було відмовлено.

Також ми розповідали, що США визначилася з тим, хто винен у Оленівській трагедії, проаналізувавши наявні дані.