Міноборони рф озвучило кількість полонених, яких вони вбили в Оленівці

Постраждала більша частина полонених, які утримувалися на території об’єкта

У Міністерстві оборони рф оприлюднили офіційні цифри жертв російського теракту на території колонії в Оленівці на Донеччині. Внаслідок обстрілу окупантів загинуло 50 українських військовослужбовців, які утримувалися в полоні. Ще 73 особи отримали різні поранення.

Інформацію подала пресслужба відомства у свіжому зведенні за суботу, 30 липня. Загалом на території виправної установи, за даними російських чиновників, утримувалися 193 українські військовополонені.

Згідно з заявами представників країни-агресора, одразу під час теракту загинуло 48 людей. Ще двоє полонених, які отримали дуже серйозні травми, нібито померли дорогою до лікарні.

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Росіяни також заявляють, що решті 73 військових, які були тяжко поранені, надано всю необхідну медичну допомогу. Однак перевірити цю інформацію, як і правдивість списків загиблих та постраждалих військовополонених, наданих Міноборони рф, не є можливим.

Цікаво, що росіяни самі визнають те, що сталося кривавою бійнею, хоч і намагаються перекласти відповідальність або на українського президента Володимира Зеленського, або на США. Окупанти все ще дотримуються версії, що колонія була обстріляна ракетами HIMARS, що не відповідає дійсності, адже українські спецслужби надали докази провини саме російській стороні.

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Зазначимо, що в патронатній службі полку "Азов" "Ангели "Азова" не можуть підтвердити правдивість поданих росіянами списків. Волонтери наголошують, що будь-яку інформацію щодо стану військовополонених, коли подібна стає доступною, вони напряму повідомляють родичам бійців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким чином росіяни прокололися щодо Оленівки одразу у двох місцях. Йтиметься про зйомки відео на місці злочину, а також коментарі російських дипломатів, які працюють у посольстві в Лондоні.

Також ми писали про те, які цілі спочатку переслідували росіяни, на думку Олексія Арестовича, влаштувавши "різанину" в Оленівці.