Білецький пообіцяв, що відповідальність за кривавий злочин понесе кожен організатор та кожен виконавець

Жорстоке вбивство українських військовополонених, зокрема оборонців "Азовсталі", яких тримали у колонії в Оленівці на Донеччині, не залишиться безкарним. Це пообіцяв колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький.

Як написав Білецький у своєму телеграм-каналі, російське керівництво скоїло масове убивство полонених, спробувавши перекласти відповідальність за нього на українську армію. Так і не перемігши "Азов" на полі бою, вдалось до віроломства. Цьому, за його даними, передувало переведення азовців до окремої будівлі та велика пропагандистська робота, зокрема випуск фільму про "Азовсталь", який він назвав людожерським.

Нещодавнє переведення азовців до окремого бараку підтвердили джерела "Української правди" у розвідці та правоохоронних органах України. За їхнімі даними, будівля, куди перемістили бранців, знаходиться у промзоні.

"Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше – дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни", – написав Білецький. І повідомив, що почався збір інформації про жертв та конкретних виконавців масового вбивства полонених.

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"Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані", – пообіцяв Білецький.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни спробували перекинути відповідальність за атаку на Оленівку на ЗСУ, аргументувавши це тим, що полонені буцімто почали давати свідчення. Знаряддям атаки вони назвали американську систему HIMARS – їх росіяни ненавидять за високу ефективність і намагаються всіляко дискредитувати. За останніми даними, кількість загиблих від бомбардування колонії зросла до 53 осіб.