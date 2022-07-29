Билецкий пообещал, что ответственность за кровавое преступление понесет каждый организатор и каждый исполнитель

Жестокое убийство украинских военнопленных, в том числе защитников "Азовстали", которых держали в колонии в Еленовке Донецкой области, не останется безнаказанным. Это пообещал бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

Как написал Билецкий в своем телеграм-канале, российское руководство совершило массовое убийство пленных, попытавшись переложить ответственность за него на украинскую армию. Так и не победив "Азов" на поле боя, прибегло к вероломству. Этому, по его данным, предшествовал перевод азовцев в отдельное здание и большая пропагандистская работа, в частности выпуск фильма об "Азовстале", который он назвал людоедским.

Недавний перевод азовцев в отдельный барак подтвердили источники "Украинской правды" в разведке и правоохранительных органах Украины. По их данным, здание, куда переместили пленников, находится в промзоне.

"Уже очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны", — написал Билецкий. И сообщил, что начался сбор информации о жертвах и конкретных исполнителях массового убийства пленных.

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"Я, от имени Азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы", – пообещал Билецкий.

Как сообщал "Телеграф", россияне попытались переложить ответственность за атаку на Еленовку на ВСУ, аргументировав это тем, что пленные якобы начали давать показания. Орудием атаки они назвали американскую систему HIMARS – их россияне ненавидят за высокую эффективность и пытаются всячески дискредитировать. По последним данным, число погибших от бомбардировки колонии возросло до 53 человек.