Трагедія в Оленівці: російські дипломати натякнули на "визнання", а окупанти прокололися з відео

Росіяни продовжують стверджувати, нібито не мають відношення до теракту, але все вказує на протилежне

Вбивство українських військовополонених, які утримувалися на території виправної колонії в Оленівці Донецької області, продовжує бути однією з найгостріших тем дня. У мережі регулярно з’являються непрямі докази причетності російських окупантів до трагедії. Так, навіть своїм пропагандистським журналістам загарбники забороняли знімати певні ракурси всередині зруйнованої будівлі, а російські дипломати за кордоном вибухнули тирадою про необхідність стратити "Азов".

Про це все докладніше розповість Телеграф, посилаючись на Telegram-канал ізраїльського офіцера Ігаля Левіна RESSENTIMENT, а також публікацію російського посольства у Великобританії в Twitter.

Короткий відеозапис, такий собі бекстейдж, який не увійшов до офіційних публікацій з Оленівки, справив справжній фурор серед українців. Росіяни, які дозволяли знімати частини тіла загиблих військовополонених, кров та інші жорстокі подробиці власного розстрілу колонії, раптово заборонили пропагандисту наводити камеру на одну з ділянок зруйнованої будівлі.

Що саме знаходилося в цій частині розбитої будівлі, невідомо, але цілком імовірно, що це дозволило б остаточно довести брехню російських загарбників щодо "атаки українських військових" на колонію.

Читайте також: Категорія Україна Оленівку обстріляли самі окупанти: СБУ знайшла і показала докази Таким чином ворожа армія намагалася приховати злочини, які вона здійснювала стосовно полонених

Тим часом раптовою заявою виділилися російські дипломати, які працюють у посольстві біля Великобританії. Опублікувавши брехливий пропагандистський ролик про те, що мирних жителів нібито обстрілювали воїни, котрі тримали оборону "Азовсталі", представники рф заговорили про страту для "азовців". Варто зазначити, що велика кількість полонених у Оленівці була саме захисниками Маріуполя.

"Бойовики "Азова" заслуговують на страту, але смерть повинна бути проведена не через розстріл, а через повішення, адже вони не справжні солдати, — пише офіційний (!) аккаунт Посольства рф у Лондоні. — Вони заслуговують на принизливу смерть".

Частина українців уже розцінила таку заяву, як спробу щиросердного визнання російською стороною вини в обстрілі колонії на території Оленівки. Зазначимо, що терористи зайняли для утримання захоплених українських бійців колишню Волноваську виправну колонію №20.

Колонія в Оленівці на карті

Україна не залишила такі заяви поза увагою. На думку очільника Офісу президента Андрія Єрмака, на дипломатичному рівні подібні речі можуть проговорювати тільки дикуни або терористи.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, які шість основних цілей переслідували окупанти, плануючи теракт колонії з військовополоненими. Детально про це розповів радник голови ОП Олексій Арестович.

Також ми писали про те, як на трагедію в Оленівці відреагував колишній командир "Азова" Андрій Білецький. Спойлер – росіянам не варто чекати нічого хорошого.