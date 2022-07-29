Арестович назвав 6 завдань страшної провокації росіян в Оленівці

По колонії, де утримувалися полонені, росіяни били "Градами" зі своїх позицій

У п'ятницю, 29 липня, російські окупанти пішли на черговий воєнний злочин, впритул обстрілявши виправну установу в Оленівці на Донеччині, де в полоні утримували українських військових. В Офісі президента вважають, що бойовики тим самим спробували приховати свої злочини та дискредитувати Україну.

Радник керівника ОП Олексій Арестович назвав одразу шість завдань цинічної та страшної провокації росіян, які накрили колонію в Оленівці артилерією та вбили там десятки захисників України.

Він зазначив, що місцеві жителі в Оленівці вже розвінчали пропагандистську байку про те, що по Оленівці стріляли нібито з Himars і з боку позицій ЗСУ, адже люди чітко бачили, що по виправній установі випускали "Гради" з російського боку.

На думку Арестовича, ворожі війська ставили перед собою одразу кілька цілей:

намагалися приховати докази тортур та вбивств українських військових у колонії;

хотіли направити гнів родичів бійців "Азову", багато з яких утримували саме в Оленівці, проти влади України;

фізично знищити частину військовополонених;

дискредитувати всю Україну як суспільство, яке розстрілює своїх же полонених,

дискредитувати РСЗВ Himars, а потім вимагати поставити їх під контроль на час розслідування,

відвернути увагу від відео з відрізанням геніталій українському воїну з боку російських окупантів.

"До*****би не врахували, що є свідчення місцевих та є засоби об'єктивного контролю, які точно дозволяють встановити звідки та як вівся вогонь. Безперечно, цей злочин проти людяності додасть рішучості американському керівництву визнати росію — державою спонсором тероризму, а міжнародне правосуддя — рішучості наздогнати винних", — резюмував Олексій Арестович.

Нагадаємо, що на жорстоке вбивство українських військовополонених, зокрема оборонців "Азовсталі", яких тримали у колонії в Оленівці відреагував колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький. Він зазначив, що це був заздалегідь спланований росіянами злочин і він точно не залишиться безкарним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за даними російських ЗМІ, в Оленівці було вбито понад 40 українських військових, ще 75 отримали поранення. Пізніше бойовики так званої "ДНР" заявили, що кількість жертв збільшилася до 53 осіб.