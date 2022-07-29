Відео з тортурами та удар по тюрмі в Оленівці – ланки одного ланцюга

Росіяни почали розігрувати карту з військовополоненими і заручниками.

Спочатку були смертні вироки, вчора поширили відео зі знущаннями над військовополоненим з відрізанням геніталій. Сьогодні вночі вони вчинили провокацію з обстрілом тюрми в Оленівці Донецької області, переповненої нашими військовополоненими і заручниками.

Зазвичай росія качає тему полонених перед важливими подіями на фронті або переговорами. Згадайте ті всі паради, наприклад. Таким чином вона підвищує ставки, знаючи, що для українського суспільства це питання надзвичайно чутливе. Я не знаю, що тут вдіяти і як протистояти.

Просто сил, витримки і мудрості усім нам.