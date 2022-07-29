Дайте ЗСУ усе: у конгресі США відреагували на відео з катуванням полоненого українця

Запис наджорстоких тортур над українським військовим уже побачили у США

Відео, на якому росіянин віталій арошанов знущається з полоненого українського військового і відрізає йому геніталії, уже дійшло до влади США. І старший радник конгресу Пол Массаро був настільки розлючений побаченим, що виступив із дуже різкою заявою, закликавши негайно дати ЗСУ усе, що тільки можливо, щоби покінчити з нелюдськими злочинами росіян.

Зокрема, Массаро у своєму Twitter закликав озброїти України балістичними ракетами ATACMS. "ATACMS для України. І сучасні бойові танки. Дайте їм усе. Все, що їм потрібно, щоби покласти край цьому злочину проти людства. Варварство та моральний розпад російських загарбників обурливі. Кастрація, вбивства, зґвалтування, вбивства дітей, знесення міст. Неприборкане зло", — написав Массаро. Він закликав без зволікань допомогти Україні впоратись із цим.

Реакція Пола Массаро на ролик з катуваннями українця

Радник конгресу також висловив упевненість, що зло, яке несе з собою росія, можна припинити тільки перемогою України. А воєнні злочини росіян на українській землі він назвав образою всьому людству в цілому.

Як повідомляв "Телеграф", відео з жорстокими тортурами українця з’явилось в мережі увечері 28 липня. Виродка, який знущався з полоненого і відрізав йому геніталії, вирахували за лічені години. Тепер на нього оголошено особисте полювання. Тим більше, що він значиться у базі "Миротворця" за безчинства та мародерства на Луганщині у 2014-2015 роках.