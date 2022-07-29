Дайте ВСУ все: в конгрессе США отреагировали на видео с пытками пленного украинца

Запись сверхжестоких пыток над украинским военным уже увидели в США

Видео, на котором россиянин виталий арошанов издевается над пленным украинским военным и отрезает ему гениталии, уже дошло до власти США. И старший советник конгресса Пол Массаро был настолько взбешен увиденным, что выступил с очень резким заявлением, призвав немедленно дать ВСУ все, что только возможно, чтобы покончить с бесчеловечными преступлениями россиян.

В частности, Массаро в своем Twitter призвал вооружить Украину баллистическими ракетами ATACMS. "ATACMS для Украины. И современные боевые танки. Дайте им все. Все, что им нужно, чтобы положить конец этому преступлению против человечества. Варварство и моральный распад российских захватчиков возмутительны. Кастрация, убийства, изнасилование, убийства детей, снос городов. Неукрощенное зло", — написал Массаро. Он призвал без промедления помочь Украине справиться с этим.

Реакция Пола Массаро на ролик с пытками украинца

Советник конгресса также выразил уверенность, что зло, которое несет с собой россия, можно прекратить только победой Украины. А военные преступления россиян на украинской земле он назвал оскорблением всему человечеству в целом.

Как сообщал "Телеграф", видео с жестокими пытками украинца появилось в сети вечером 28 июля. Выродка, который издевался над пленником и отрезал ему гениталии, вычислили за считанные часы. Теперь на него объявлена личная охота. Тем более что он значится в базе "Миротворца" за бесчинства и мародерство на Луганщине в 2014-2015 годах.