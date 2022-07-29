"Найдем и ликвидируем": украинцы за считанные часы вычислили "бурята", покалечившего ножом бойца ВСУ
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Негодяй оказался неудавшимся "бизнесменом" и просто садистом
В сети появилось страшное видео, вызвавшее волну ненависти и гнева: в нем показано, как в рф относятся к пленным украинцам. В ролике российские военные отрезают пленному бойцу ВСУ канцелярским ножом гениталии.
Пленный пытается сопротивляться, но он связан, к тому же ему наносят удар ногой по затылку.
По мерзкому поведению палача на видео можно понять, что он чувствует полную безнаказанность, и не имеет ни малейшего представления ни о правилах ведения войны, но о гуманном отношении к пленным.
Впрочем, не прошло и пары часов, как человека на видео идентифицировали.
"Ублюдок запытавший до смерти бойца ВСУ особо жестоким способом — будет найден и ликвидирован!" – написал в своем аккаунте советник министра МВД Антон Геращенко.
Также он привел фото, видео и личные данные военного преступника.
Геращенко пишет, что человека, который издевался над украинским бойцом, зовут арошанов виталий вальерьевич, также он приводит профиль негодяя в соцсветях.
"Профиль свой можешь не закрывать — мразь. Мы уже его скачали!" – пишет Антон Геращенко.
Также приводятся номера телефонов негодяя, его ИНН и адрес проживания. Оказалось, что нелюдь проживает в городе Элиста (российская республика Калмыкия).
Кроме того, данные о садисте обнаружены и на сайте "Миротворец".
Исходя из ИНН арошанова, можно предположить, что в 2014-2015 годах он воевал на стороне боевиков "ЛНР", затем с награбленным добром уехал в россию и пытался заняться бизнесом. Но так как помимо стремления убивать других талантов у него явно нет, то "бизнес" быстро пошел ко дне, и взятые в кредит средства повисли на арошанове мертвым грузом. На данный момент в сети присутствуют данные о 5 исполнительных листах, из которых два не оплачены, на сумму 20 тысяч рублей.
Появившаяся информация всколыхнула сеть. Судя по отзывам, арошанов стал целью номер один для Грузинского легиона.
Кроме того, отомстить ему и всем подобным "бурятам" пообещали многие военные.
Поэтому можно только представить, что будет в случае попадания выродка в плен – даже при том, что украинские бойцы всегда воюют по правилам…