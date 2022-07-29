"Найдем и ликвидируем": украинцы за считанные часы вычислили "бурята", покалечившего ножом бойца ВСУ

Негодяй оказался неудавшимся "бизнесменом" и просто садистом

В сети появилось страшное видео, вызвавшее волну ненависти и гнева: в нем показано, как в рф относятся к пленным украинцам. В ролике российские военные отрезают пленному бойцу ВСУ канцелярским ножом гениталии.

Пленный пытается сопротивляться, но он связан, к тому же ему наносят удар ногой по затылку.

По мерзкому поведению палача на видео можно понять, что он чувствует полную безнаказанность, и не имеет ни малейшего представления ни о правилах ведения войны, но о гуманном отношении к пленным.

Впрочем, не прошло и пары часов, как человека на видео идентифицировали.

"Ублюдок запытавший до смерти бойца ВСУ особо жестоким способом — будет найден и ликвидирован!" – написал в своем аккаунте советник министра МВД Антон Геращенко.

Также он привел фото, видео и личные данные военного преступника.

Геращенко пишет, что человека, который издевался над украинским бойцом, зовут арошанов виталий вальерьевич, также он приводит профиль негодяя в соцсветях.

"Профиль свой можешь не закрывать — мразь. Мы уже его скачали!" – пишет Антон Геращенко.

Также приводятся номера телефонов негодяя, его ИНН и адрес проживания. Оказалось, что нелюдь проживает в городе Элиста (российская республика Калмыкия).

Кроме того, данные о садисте обнаружены и на сайте "Миротворец".

Исходя из ИНН арошанова, можно предположить, что в 2014-2015 годах он воевал на стороне боевиков "ЛНР", затем с награбленным добром уехал в россию и пытался заняться бизнесом. Но так как помимо стремления убивать других талантов у него явно нет, то "бизнес" быстро пошел ко дне, и взятые в кредит средства повисли на арошанове мертвым грузом. На данный момент в сети присутствуют данные о 5 исполнительных листах, из которых два не оплачены, на сумму 20 тысяч рублей.

Появившаяся информация всколыхнула сеть. Судя по отзывам, арошанов стал целью номер один для Грузинского легиона.

В Грузинском легионе пообещали отомстить за издевательства над военными

Кроме того, отомстить ему и всем подобным "бурятам" пообещали многие военные.

Поэтому можно только представить, что будет в случае попадания выродка в плен – даже при том, что украинские бойцы всегда воюют по правилам…