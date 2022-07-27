Несправедливость по-украински: в каких условиях содержатся пленные враги и что они говорят о войне (фото, видео)

Журналистам показали, как выглядит лагерь для военнопленных россиян

Тюрьма — далеко не то место, куда спешишь попасть по собственному желанию, но иногда это необходимо. Журналистам "Телеграфа" удалось побывать в лагере, где содержатся военнопленные, которые воевали против Украины на стороне врага. Скажу сразу, автор этих строк в местах лишения свободы был впервые. "Экскурсия" вызывала неоднозначные ощущения.

В лагерь, который находится вдали от линии фронта, мы прибыли вместе с иностранными журналистами. Проверка документов, несколько минут ожидания, и мы внутри. Телефоны и средства связи проносить на территорию содержания пленных запрещено.

В лагере все под усиленным контролем

Здесь находятся только военнопленные

Лагерь для военнопленных россиян

Бордюры беленькие, потому что "есть кому белить"

Первое, что прямо въедается в глаза – слишком белые бордюры. На территории действительно достаточно чисто, парадные бордюры показательно побелены, что с одной стороны вроде бы и хорошо, а с другой отдает чем-то "совковым".

Журналисты шутят:

— Почему бордюры такие белые?

— Потому что есть кому белить!

Вместе с заместителем министра юстиции Еленой Высоцкой, которая по сути является куратором учреждений исполнения уголовных наказаний и пробации, осматриваем приемное отделение. Ничего удивительного — выдача одежды, душевые комнаты, парикмахерская (по желанию). Напротив приемного здания есть небольшая часовня, священника мы не застали, однако в среднем раз в неделю он появляется там для общения с пленными.

Экскурсию провела заместитель министра юстиции Елена Высоцкая

После приема удерживаемый попадает в карантин — обычная комната на 10-12 коек, где он находится две недели.

"За это время знакомимся с пленником, изучаем его психологические особенности, проверяем наличие инфекционных и других болезней", — говорит руководитель учреждения, чье имя мы называть не будем из соображений безопасности.

Первые 14 дней пленные проводят в карантине

Живут пленные в комнатах, где от 10 до 15 коек

На территории даже есть собственный огород

Зубы, рентген и даже УЗИ

Медицинская часть – гордость лагеря. Там есть и УЗИ, и современный рентген-кабинет, и даже стоматология. Высоцкая непременно напоминает, что пленные содержатся согласно условиям Женевской конвенции.

"Мы их должны содержать в условиях, которые применяются в соответствии с военнослужащими. Питание, бытовые условия, медицина", — говорит заместитель министра. Она уточняет, что содержание одного пленника обходится государству ориентировочно в 3 тыс. грн. Например, минимальная пенсия с 1 июля составляет чуть более 2 тыс. грн. То есть вместо содержания двух военнопленных государство могло бы выплачивать три пенсии.

В медицинской части есть УЗИ

Стоматологический кабинет в лагере

Есть также современное рентген-оборудование

"Содержание военнопленных имеет свою специфику, — говорит во время разговора тет-а-тет заместитель министра.

"Логистически большинство военнопленных находятся ближе к линии фронта, поскольку так их можно быстрее обменять и нет смысла возить туда-сюда", — объясняет Высоцкая.

Спрашиваю, действительно ли людей чеченской национальности обменивают гораздо быстрее.

"Существует определенная "иерархия" относительно обменов. Мы видим, что как только лица этой национальности попадают в плен, то тут же поступает запрос на их обмен. Неделя-полторы и их меняют. Дальше интерес для врага представляют российские офицеры — и чем выше, тем лучше… Рядовых россиян тоже меняют, но если для нас каждая жизнь нашего воина важна, то оккупант относится иначе, – говорит Елена Высоцкая.

Дно этой "иерархии" — "мобилизованные" так называемых "ДНР" и "ЛНР" — их судьба россиян вообще не интересует. Они их используют как пушечное мясо, а дальше списывают", — подчеркивает замминистра.

Так сложились обстоятельства

В производственной зоне встречаем группу рабочих из числа военнопленных. Часть производит поддоны, часть клеит пакеты. Не торопятся – им спешить некуда. С теми пленниками, которые находятся под следствием, говорить не имеем права. Однако общаемся с двумя "военными ЛНР".

— Что происходит в Украине?

— Война. Плохо, но это война.

— Почему россия убивает мирных жителей? После обстрелов Винницы погибли дети, женщины.

— Они стреляют ракетами, а куда уже оно попадет…

Военнопленные занимаются деревообработкой

Клеят пакеты

Оба попали в плен еще в марте, но до июля никого из россиян их судьба не заинтересовала.

— Как попали в формирования т.н. "ЛНР"

— Так сложились обстоятельства.

Свое участие в войне объясняют "обстоятельствами". Один из них говорит, что даже не стрелял, а был водителем тягача для техники. Другой признается, что в боевых действиях участвовал, однако стоял якобы во второй линии наступления.

— Новости смотрите?

— Да, украинское телевидение.

— Что вы думаете о том, что с марта вас не обменяли? Не создается впечатление, что ваши русские покровители вас просто использовали?

— Мы ведь не знаем, включают они нас в списки (на обмен — Авт.) или нет. Есть надежда. Прошло не так много времени.

Оба признаются, что хотят домой и ждут обмена. Заместитель министра Елена Высоцкая настаивает, что людей из ОРДЛО в таких лагерях много, их не спешат обменивать. "Некоторые себя так комфортно чувствуют, что мечтают даже перевезти семью поближе", — говорит Высоцкая.

Чиновница прямо говорит, что после окончания войны у Украины будет еще одна проблема, которую нужно будет решить — что делать с этими пленными. Они получают приговоры, отсидят и, если их не обменяют, выйдут на свободу.

Комфорт за деньги жертвы агрессии

Что же такого "комфортного" может быть в тюрьме, спросите вы? Режим дня, трехразовое питание, доступ к телевидению и спортивной площадке (действительно, в лагере есть свой стадион). Спальные места в тепле. После февральско-мартовских заснеженных окопов, пуль и голодовок это для многих действительно спасение. Некоторые из пленных даже имели возможность позвонить домой.

Почему же материал назван "несправедливость по-украински"? Потому что платить за этот комфорт должны мы — граждане Украины. Те, кто строил будущее в собственном доме, а не лез к соседу с оружием. Те, кто не изменял Родине и не ходил на фейковые референдумы в Донецке и Луганске.

А самая большая несправедливость в том, что переселенцы из того же Мариуполя, Волновахи, Изюма или Северодонецка пока далеко не всегда имеют такие условия, в которых содержат тех, кто пришел и отобрал у них дом и мирную жизнь.

Питаются пленные так же, как офицеры украинской армии

В лагере есть спортплощадка

Пленные могут поиграть в футбол

"Война — очень несправедливая штука. Но мы должны содержать их (военнопленных — Авт.) в условиях, предусмотренных Женевской конвенцией. С надеждой, что к нашим попавшим в плен защитникам будут относиться так же. Где-то, возможно, им (украинским военнопленным — Авт.) дадут лишнюю бутылку воды и это спасет им жизнь. Каждый наш герой нужен нам живым и на свободе", — говорит заместитель министра.

Точное количество удерживаемых в плену лиц она не уточняет, акцентируя, что враг может "для количества" схватить на оккупированных территориях людей из мирных жителей.

— А почему Украина не берет в плен находящихся на вашей территории россиян, — спрашивает журналист из Японии.

— Потому что мы цивилизованная страна, — отвечает Елена Высоцкая.

— Но ваш подход нам нравится, – добавляю я в ответ иностранцу.

Напомним, в конце июня произошел масштабный обмен пленными, во время которого 144 украинских защитника смогли вернуться домой.

Все фото и видео в материале — Ян Доброносов, "Телеграф".