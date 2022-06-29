Укр

Масштабный обмен пленными: появились фото украинских бойцов, которых удалось вернуть

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Обмен пленными
Обмен пленными

Разведчики показали фото украинских защитников, которые вернулись домой после обмена

В среду, 29 июня, Украина провела с россией масштабный обмен, в ходе которого 144 украинских защитника смогли вернуться домой.

Тем временем пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в своем телеграм-канале показала фотографии украинцев, которые вернулись из плена.

В сообщении указывается, что большинство из бойцов получили тяжелые ранения во время боев, в том числе и за мариупольскую "Азовсталь".

"Сразу после освобождения все наши герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что координационный штаб продолжает работу над возвращением из плена всех украинских защитников.

В СМИ также назвали имя одного из бойцов. Речь идет о 28-летнем Владимире Дейнеко, который нес службу в рядах "Азова".

Как сообщалось ранее, в ГУР сообщали, что в ходе обмена в среду домой вернулись 144 украинских защитника, из них 43 бойца батальона "Азов". 95 военнослужащих принимали участие в обороне завода "Азовсталь" в Мариуполе. В ГУР уточнили, что из плена освободили 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, а самому младшему – 19.

Теги:
#Украина #Россия #Минобороны #ГУР #Обмен пленными