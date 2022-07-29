Оленівку обстріляли самі окупанти: СБУ знайшла і показала докази

Таким чином ворожа армія намагалася приховати злочини, які вона здійснювала стосовно полонених

Служба безпеки України знайшла чергове підтвердження того, що колонію в Оленівці Донецької області, де утримували в полоні українських військових, обстріляли саме російські окупанти. Вони й самі говорять про це у розмовах зі своїми близькими.

Одну з таких телефонних розмов вдалося перехопити співробітникам СБУ. У ній бойовик чітко говорить про те, що біля колонії з полоненими стояли російські "Гради", а перед тим оборонців "Азовсталі" умисно перевели в окремий корпус.

Російський військовий повідомив про те, що диверсію в Оленівці зробили самі росіяни. За його словами, близько 22:00 28 липня в 100 метрах від колонії почав працювати "Град", який випускав по 10 ракет в бік позицій ЗСУ, а після цього в колонії пролунали вибухи. Всього, за свідченнями росіянина, було випущено 30 ракет, після яких було три вибухи. Росіяни хотіли видати трагедію в Оленівці таким чином, нібито це ЗСУ поцілили туди з РСЗВ Himars, але вікна у приміщенні колонії залишилися цілими, а на місці прильотів не залишилося характерних слідів від снарядів. Місцеві жителі також кажуть, що вони не чули характерного свисту ракет біля колонії в Оленівці й тим більше не бачили, щоб якісь снаряди запускалися з боку України.

Такий стан речей наштовхує на думку, що росіяни могли вбити десятки українських військовополонених в Оленівці вибухівкою, яку розмістили у приміщенні колонії. Про це говорить й російський військовий.

"Загалом є безліч доказів того, що Збройні сили України не завдавали ракетних і артилерійських ударів по району населеного пункту Оленівка. Відтак усі заяви російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією", — додали в СБУ.

Тим часом проросійські Telegram-канали, самі того не підозрюючи, опублікували черговий доказ своєї причетності до вбивства полонених в Оленівці. На нього звернув увагу журналіст Денис Казанський.

"Російські пропагандисти визнають, що жоден співробітник колонії не постраждав, що було б неможливо, якби обстріл для них був несподіваним. Цю масову кару полонених росіяни спланували наперед", — написав Казанський й прикріпив скрін з повідомленням каналу Zwezdanews, яке перепостив топпропагандист кремля володимир соловйов.

Ще одне підтвердження брехні росіян знайшов радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він у власному Telegram-каналі написав, що фахівці-піротехніки також говорять про те, що вибух стався в приміщенні самої колонії.

"Фахівці-піротехніки, аналізуючи російське відео з Оленівки, кажуть, що картина більше схожа на підрив речовини з високою температурою горіння всередині самої будівлі, ніж результат обстрілу. Попередньо, це не стільки (або не тільки) обстріл, скільки схоже на спробу прибрати сліди злочину після подій, що відбулися в будівлі. Одна з головних ознак — люди в будівлі не розкидані, як від вибуху, а схоже, що обгоріли тіла людей, які вже були мертві на момент початку пожежі", — написав Арестович.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький заявив, що це був заздалегідь спланований росіянами злочин і він точно не залишиться безкарним.