У загибелі українських полонених у Оленівці винна росія — військові експерти США

росія намагалася видати вибух за удар по своїх

Саме росіяни винні у загибелі українських військових, які утримувалися в полоні в окупованій Оленівці на Донеччині. Там, нагадаємо, внаслідок вибуху загинули 53 українці. росія відразу звинуватила Україну в атаці з HIMARS, але докази, які вона надала, виявилися фальшивими, а внаслідок вибуху росіяни не постраждали. Інститут вивчення війни дав оцінку трагедії.

У ISW вважають, що відповідальність лежить саме на кремлі. Вони вивчили всі дані — підтвердження чиновників із США про те, що на території в’язниці не було виявлено слідів HIMARS, знімків із супутника та інших.

Кадри з висоти, зокрема, показували, що в результаті атаки стіни будівлі не зруйновано, а в околицях немає вирви. Так можливо тільки якщо атака проведена високоточним ударом або вибухівкою, закладеною всередині.

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Оскільки є докази, що HIMARS не було використано, аналітики вважають, що росія порушила Женевську конвенцію та несе відповідальність за напад на українських військовополонених.

Нагадаємо, брехня росії про трагедію також стала очевидною через заборону на зйомку частини приміщень після вибуху навіть для російських пропагандистів, а також з жорстоких повідомлень російських дипломатичних установ про необхідність страт для "Азова". Саме азовці, поряд з іншими військовополоненими, утримувалися у в’язниці в Оленівці — усього 193 особи. Частина отримали поранення після вибуху.

Як раніше повідомляв "Телеграф", російський воєнний злочин викликав масову реакцію — в ЄС запропонували заборонити росіянам отримувати туристичні візи і визнати росію країною, яка фінансує терористів, ООН готова направити експертів для розслідування, а в "Азові" пообіцяли, що знайдуть і помстяться.