У ЄС запропонували позбавити росіян туристичних віз після масового вбивства військовополонених у Оленівці: подробиці

У ЄС запропонували позбавити росіян туристичних віз

Жорстоке вбивство росіянами українських військовополонених в Оленівці викликало великий резонанс у цивілізованому світі, після чого уряди багатьох країн виступили із засудженням події, а деякі запропонували піти на жорсткіші заходи.

Так, глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич у своєму Твіттер виступив із закликом заборонити росіянам отримувати туристичні візи для в’їзду до країн Європейського союзу.

"Я засуджую жорстоке вбивство українських військовополонених російськими збройними силами в Оленівці та звірства, що продовжуються російськими військовими проти України", — написав він.

Крім того, він звернувся до Євросоюзу з пропозицією внести росію до списку країн, які фінансують тероризм, а також запропонував заборонити видачу туристичних віз на в’їзд до ЄС для російських громадян.

Як повідомлялося раніше, окупанти 29 липня завдали масованого удару по колонії в Оленівці, де утримувалися полонені українські військовослужбовці, у тому числі й ті, які захищали маріупольську "Азовсталь". Згідно з російськими даними, в результаті обстрілу загинули 50 військовополонених, а ще 73 отримали поранення, проте правдивість цієї інформації підтвердити неможливо.

В ООН після цього погодилися направити до Оленівки групу експертів для розслідування ситуації.