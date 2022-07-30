В ЕС предложили лишить россиян туристических виз после массового убийства военнопленных в Еленовке: подробности

В ЕС предложили лишить россиян туристических виз

Жестокое убийство россиянами украинских военнопленных в Еленовке вызвало большой резонанс в цивилизованном мире, после чего правительства многих стран выступили с осуждением произошедшего, а некоторые предложили пойти на более жесткие меры.

Так глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своем Твиттер выступил с призывом запретить россиянам получать туристические визы для въезда в страны Европейского союза.

"Я осуждаю жестокое убийство украинских военнопленных российскими вооруженными силами в Еленовке и продолжающиеся зверства, совершаемые российскими военными против Украины", — написал он.

Кроме того он обратился к Евросоюзу с предложением внести россию в список стран, финансирующих терроризм, а также предложил запретить выдачу туристических виз на въезд в ЕС для российских граждан.

Как сообщалось ранее, оккупанты 29 июля нанесли массированный удар по колонии в Еленовке, где содержались пленные украинские военнослужащие, в том числе и те, которые защищали мариупольскую "Азовсталь". Согласно российским данным в результате обстрела погибли 50 военнопленных, а еще 73 получили ранения, однако правдивость этой информации подтвердить невозможно.

В ООН после этого согласились направить в Еленовку группу экспертов для расследования ситуации.