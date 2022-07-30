Теракт в Еленовке: президент Молдовы высказалась о россии

В Молдове призывают усилить санкции против россии

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на массовое убийство военнопленных в Еленовке (Донецка область) и обвинила в этом россию.

В своем Твиттер она написала, что убийство военнопленных в оккупированном населенном пункте ее "потрясло и напугало", кроме того она призвала провести расследование случившегося.

"Поражена и испугана убийством россией украинских военнопленных в исправительном учреждении в Еленовке. Эта неоправданная война против Украины является серьезным нарушением международного права и нарушением прав человека", — сообщила она.

Кроме того, Санду осудила действия страны-агрессора и призвала к проведению международного расследования и санкциям.

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Как сообщалось ранее, оккупанты утром 29 июля обстреляли колонию в Еленовке, в которой содержались пленные украинские защитники, в том числе и с Азовстали. Позже в россии сообщили, что в результате теракта погибли 48 пленных украинцев, еще двое скончались по дороге в больницу. Ранения получили 73 человека, однако правдивость этой информации подтвердить невозможно.

30 июля ООН подтвердила готовность направить группу экспертов, чтобы провести расследование произошедшего.