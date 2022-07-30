Теракт у Оленівці: президент Молдови висловилася про росію

У Молдові закликають посилити санкції проти росії

Президент Молдови Майя Санду відреагувала на масове вбивство військовополонених у Оленівці (Донецька область) та звинуватила у цьому росію.

У своєму Твіттер вона написала, що вбивство військовополонених в окупованому населеному пункті її "потрясло і налякало", крім того, вона закликала провести розслідування того, що сталося.

"Вражена та налякана вбивством росією українських військовополонених у виправній установі в Оленівці. Ця невиправдана війна проти України є серйозним порушенням міжнародного права та порушенням прав людини", — повідомила вона.

Крім того, Санду засудила дії країни-агресора та закликала до проведення міжнародного розслідування та санкцій.

Як повідомлялося раніше, окупанти вранці 29 липня обстріляли колонію в Оленівці, в якій утримувалися полонені українські захисники, у тому числі і з Азовсталі. Пізніше в росії повідомили, що внаслідок теракту загинули 48 полонених українців, ще двоє померли дорогою до лікарні. Поранення отримали 73 особи, проте правдивість цієї інформації підтвердити неможливо.

30 липня ООН підтвердила готовність направити групу експертів, щоб провести розслідування того, що сталося.