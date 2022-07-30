Теракт у Оленівці: ООН відповіла на звернення України

Для міжнародного розслідування потрібна згода всіх сторін

У суботу, 30 липня, ООН висловила готовність провести розслідування російського удару по СІЗО в Оленівці (Донецька область), де загинуло понад 50 українських військовополонених.

Про це повідомляє прокремлівське видання РИА Новости із посиланням на представника генсека ООН Фархана Хака. Напередодні Україна вимагала провести міжнародне розслідування, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"У зв’язку з нещодавньою трагедією у в’язниці в Оленівці ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування з дозволу сторін", — заявив Хак.

Додамо, що Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими звернулися до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом розпочати розслідування через загибель українських військовополонених.

"Злочин, який стався в Оленівці, грубо порушує міжнародне право, національні законодавства та норми людської моралі. Покарання для всіх причетних до планування та вчинення теракту має бути найсуворішим і невідворотним", — зазначили у штабі.

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Нагадаємо, росіяни вбили понад 50 військовополонених українців. Російські дипломати встигли "проколотися" і натякнули на "визнання" у цьому теракті, а окупанти прокололися з відео. В Україні зробили важливу заяву щодо загиблих українських бійців.