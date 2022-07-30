Теракт у Оленівці: в Україні зробили важливу заяву щодо загиблих бійців

Україна зробить усе можливе, щоб поховати тіла захисників з усіма почестями

Україна розпочала повноцінну роботу над тим, щоб повернути тіла всіх загиблих під час російської провокації в колонії Оленівки, що на Донеччині. Як відомо, внаслідок обстрілу з боку кремлівських окупантів на території виправної установи загинуло щонайменше п’ятдесят бійців. Принаймні саме таку цифру повідомили в Міноборони рф.

Про те, що українська сторона звернулася до росіян щодо можливості евакуювати загиблих, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець. Новина повідомила видання "Дзеркало тижня", передає "Телеграф".

Насамперед цю процедуру почали проводити для того, щоб дозволити родичам загиблих попрощатися та по-людськи провести в останній шлях уже покійних українських військовослужбовців.

"Я звернувся і для того, щоб обов’язково мені надали можливість відвідати наших поранених героїв", — зазначив Лубинець.

Читайте також: Категорія Україна Полонених українців в Оленівці вбили "вагнерівці": ГУР дізналося деталі Найманці могли вбити полонених захисників України, аби приховати розкрадання грошей, які Москва виділила на їх утримання

Поки що жодних даних про згоду чи відмову російській стороні немає. Втім, Україна збирається докласти всіх зусиль, щоб повернути на підконтрольну Києву територію тіла загиблих військовополонених.

Зазначимо, що за офіційними даними Міноборони рф, на території колонії в Оленівці утримувалося 193 полонених українця. Півсотні з них загинули, ще 73 отримали тяжкі поранення. Доля решти невідома.

"Телеграф" також писав про те, що росія вже побічно визнала свою відповідальність за теракт в Оленівці, перед цим "проколовшись" при зйомці пропагандистського сюжету для новин.