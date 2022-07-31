Теракт у Оленівці: росія відзначилася новою цинічною брехнею

Кого саме росіяни збираються залучати до розслідування трагедії у Оленівці – незрозуміло

Представники російського Міноборони знову збрехали, говорячи про обстріл колонії в Оленівці, де утримувалися українські військовополонені. Спочатку вони заявили, що мають намір влаштувати "об’єктивне розслідування" інциденту, залучаючи до цього міжнародних експертів. Проте трохи пізніше стало відомо, що членам Червоного Хреста України у доступі до постраждалих було відмовлено, причому практично відразу.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на публікацію "РИА Новости", а також повідомлення українського Червоного Хреста у Twitter. Ситуація, що склалася, ще раз доводить, що будь-яким заявам російської сторони довіряти не можна.

Згідно з заявами російських чиновників, Москва офіційно звернулася до представників Організації об’єднаних націй, а також до керівництва Червоного Хреста. Це нібито мало допомогти "об’єктивності" процесу "слідства", яке зараз відбувається на території колонії в Донецькій області. Нагадаємо, що під час російської провокації в Оленівці загинуло щонайменше п’ятдесят українських військовополонених.

Але чи то росіянам не подобаються українські представники, чи то вони просто звикли брехати, проте в українському Червоному Хресті подібні дані спростовують.

"Зазначимо, що наше вчорашнє [заява від 30 липня — ред.] прохання про доступ до військовополонених з колонії в Оленівці не було задоволене. Надання Міжнародному Комітету Червоного Хреста доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій", — наголосили представники. українського підрозділу МКЧХ.

Також волонтери наголосили, що не припинять шукати доступу до постраждалих у Оленівці та інших військовополонених, з якими поки що так і не вдалося налагодити зв’язок.

Український Червоний Хрест засудив напад на колонію в Оленівці і зазначив, що одразу ж надіслав російській стороні запит про доступ до постраждалих, пропонуючи свою допомогу. В організації були готові надати медичну допомогу пораненим, організувати процес евакуації людям із тяжкими травмами, провести ідентифікацію загиблих та переправити їхні останки рідним для гідних похоронів. Однак жодне з цих прохань не отримало схвалення з боку росіян.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна розпочала роботу над процесом транспортування тіл загиблих українських захисників, які утримувалися в Оленівці.

Також ми показували, як постраждала колонія виглядає з висоти пташиного польоту. Супутникові фото Maxar доводять, що ЗСУ не били ракетами по виправному закладу.