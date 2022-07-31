Наслідки російського теракту в Оленівці зняли із супутника: фото

Ракетний удар не зміг би залишити настільки "точкових" ушкоджень, не зачепивши інші будівлі

Жахливі наслідки російської кривавої провокації в селі Оленівка Донецької області, де було зруйновано будівлю колонії з українськими військовополоненими, потрапили в об’єктив супутникових систем. На знімках чітко видно, що руйнування торкнулися лише однієї будівлі, що є фактичним підтвердженням брехливості версії росіян щодо ракетного удару ЗСУ.

Фотографіями, зробленими в суботу, 30 липня, зі світом поділилися фахівці компанії Maxar, які регулярно відстежують військову ситуацію в Україні. Для кращого розуміння також були опубліковані попередні знімки місцевості, що дозволяє ліпше оцінити подію.

Супутникові фото чітко демонструють руйнування, які зачепили всього одного-єдиного барака колонії, коли всі інші будівлі залишилися без видимих пошкоджень. Ракетний удар, який росіяни приписують Україні, не залишає таких слідів — потужна вибухова хвиля від подібних снарядів завжди пошкоджує найближчі будівлі.

Загальне фото колонії від 27 липня

Загальне фото колонії від 30 липня

Однак на знімках Maxar добре видно, що решта колонії залишилася в повному порядку, ніде не пошкоджені дахи або інші зведені поруч будівлі. Це лише підтверджує причетність росії до чергового військового злочину, внаслідок якого загинуло щонайменше п’ятдесят українських військовополонених.

Колонія з висоти пташиного польоту 27 липня

Колонія з висоти пташиного польоту 30 липня

Цілком ймовірно, що таким вчинком російські окупанти спробували приховати сліди жахливого поводження з бранцями, адже, як відомо, ворожа армія славиться своїми звірствами та любов’ю до тортур.

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Зазначимо, що пропагандисти рф уже осоромилися кілька разів на тему теракту в Оленівці. Спочатку журналістам, які приїхали на місце трагедії, забороняли знімати окремі ракурси в розкуроченому бараку. Пізніше росіяни зганьбилися, "транспортуючи" уламки ракети HIMARS від одного обстрілу до іншого, видаючи їх щоразу за нові.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Україна вже розпочала роботу над процесом повернення тіл загиблих військовополонених. Також омбудсмен Дмитро Лубінець сподівається, що йому дозволять відвідати бійців ЗСУ, які зазнали тяжких поранень внаслідок теракту росії.