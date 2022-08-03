Вбивство полонених у Оленівці: ООН готується відправити групу експертів

В ООН повідомили деталі про відправлення групи експертів до Оленівки

ООН розпочала формування спеціальної групи експертів, яка займеться збиранням фактів про обстріл колонії в окупованій Оленівці, в якій утримувалися військовополонені українські захисники.

Як передає CNN, про це розповів генеральний секретар Організації Антоніу Гутерреш під час пресконференції у Нью-Йорку 3 серпня. За його словами, група не займатиметься розслідуванням кримінальних злочинів та зазначив, що ООН шукає "незалежних членів команди".

Водночас він зазначив, що перш ніж команда розпочне роботу, Україна та росія мають встановити її повноваження.

Як повідомлялося раніше, окупанти 29 липня завдали масованого удару по колонії в Оленівці, де утримувалися полонені українські військовослужбовці, у тому числі й ті, які захищали маріупольську "Азовсталь". Згідно з російськими даними, в результаті обстрілу загинули 50 військовополонених, а ще 73 отримали поранення.

В ООН після цього погодилися направити до Оленівки групу експертів для розслідування ситуації.

У Росії після цього заявили, що запросили групу експертів ООН та "Червоного хреста" для проведення "об’єктивного розслідування", проте пізніше в "Червоному хресті" цю інформацію спростували та додали, що росіяни заборонили їм доступ до місця обстрілу.