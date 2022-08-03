Убийство пленных в Еленовке: ООН готовится отправить группу экспертов

В ООН сообщили детали об отправке группы экспертов в Еленовку

ООН приступила к формированию специальной группы экспертов, которая займется сбором фактов об обстреле колонии в оккупированной Еленовке, в которой содержались военнопленные украинские защитники.

Как передает CNN, об этом рассказал генеральный секретарь Организации Антониу Гутерреш во время пресс-конференции в Нью-Йорке 3 августа. По его словам, группа не будет заниматься расследованием уголовных преступлений и отметил, что ООН ищет "независимых членов команды".

Вместе с тем он отметил, что прежде чем команда начнет работу, Украина и россия должны установить ее полномочия.

Как сообщалось ранее, оккупанты 29 июля нанесли массированный удар по колонии в Еленовке, где содержались пленные украинские военнослужащие, в том числе и те, которые защищали мариупольскую "Азовсталь". Согласно российским данным в результате обстрела погибли 50 военнопленных, а еще 73 получили ранения.

В ООН после этого согласились направить в Еленовку группу экспертов для расследования ситуации.

В россии после этого заявили, что пригласили группу экспертов ООН и "Красного креста" для проведения "объективного расследования", однако позже в самом "Красном кресте" эту информацию опровергли и добавили, что россияне запретили им доступ к месту обстрела.