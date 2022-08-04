Теракт в Еленовке: США узнали о новом коварном плане россии

Россияне планируют показать журналистам искривленную картину взрыва в еленовской колонии

Пока ООН собирает экспертную группу, чтобы исследовать место убийства украинских пленников в Еленовке, россияне готовятся фальсифицировать для них доказательства, чтобы обвинить ВСУ. В этом уверены в администрации президента США Джо Байден.

Как рассказал CNN представитель Белого дома, Вашингтон ожидает, что россияне "зайдут настолько далеко, что до прибытия журналистов создадут впечатление, что виноваты украинские HIMARS". Подобные попытки уже были – американские системы залпового огня упоминали еще непосредственно в день атаки на колонию в Еленовке. Тогда ложь оккупантов развенчали блоггеры.

Пока точно известно, что с момента атаки на колонию, где содержались украинские пленные, в том числе защитники Мариуполя, россияне делали все, чтобы не допустить туда внешних наблюдателей. Так отказ по своему запросу получил украинский Красный Крест.

Как сообщал "Телеграф", боевики "ДНР" заявили о взрыве в колонии в Еленовке утром 29 июля. Известно, что при взрыве погибли не менее 50 человек, более 70 получили ранения. Обнародовать полные списки при этом россия отказывается. Между тем, военные эксперты из США выражают уверенность, что атака была российской провокацией, а барак, в котором находились пленные, с большой долей вероятности взорвали изнутри.