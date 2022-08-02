В гибели украинских пленных в Еленовке виновна россия - военные эксперты США

россия пыталась выдать взрыв за удар по своим

Именно россияне виновны в гибели украинские военных, которые содержались в плену в оккупированной Еленовке в Донецкой области. Там, напомним, в результате взрыва погибли 53 украинца. россия сразу обвинила Украину в атаке из HIMARS, но доказательства, которые она предоставила, оказались фальшивыми, а в результате взрыва россияне не пострадали. Институт изучения войны дал свою оценку трагедии.

В ISW считают, что ответственность лежит именно на кремле. Они изучили все данные — подтверждения чиновников из США о том, что на территории тюрьмы не были обнаружены следы HIMARS, снимки со спутника и другие.

Кадры с высоты, в частности, показывали, что в результате атаки стены здания не разрушены, а в окрестностях нет воронки. Так может быть только если атака проведена высокоточным ударом либо взрывчаткой, заложенной внутри.

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Поскольку есть доказательства, что HIMARS не был использован, аналитики считают, что россия нарушила Женевскую конвенцию и несет ответственность за нападение на украинских военнопленных.

Напомним, вранье россии о трагедии также стало очевидным из-за запрета на съемку части помещений после взрыва даже для российских пропагандистов, а также из жестоких сообщений российских дипломатических учреждений о необходимости казней для "Азова". Именно азовцы, наряду с другими военнопленными, содержались в тюрьме в Еленовке — всего 193 человека. Часть — получили ранения после взрыва.

Как ранее сообщал "Телеграф" российское военное преступление вызвало массовую реакцию — в ЕС предложили запретить россиянам получать туристические визы и признать россию страной, финансирующей террористов, ООН готова направить экспертов для расследования, а в "Азове" пообещали, что найдут и отомстят причастным к трагедии.