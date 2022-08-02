В гибели украинских пленных в Еленовке виновна россия - военные эксперты США
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россия пыталась выдать взрыв за удар по своим
Именно россияне виновны в гибели украинские военных, которые содержались в плену в оккупированной Еленовке в Донецкой области. Там, напомним, в результате взрыва погибли 53 украинца. россия сразу обвинила Украину в атаке из HIMARS, но доказательства, которые она предоставила, оказались фальшивыми, а в результате взрыва россияне не пострадали. Институт изучения войны дал свою оценку трагедии.
В ISW считают, что ответственность лежит именно на кремле. Они изучили все данные — подтверждения чиновников из США о том, что на территории тюрьмы не были обнаружены следы HIMARS, снимки со спутника и другие.
Кадры с высоты, в частности, показывали, что в результате атаки стены здания не разрушены, а в окрестностях нет воронки. Так может быть только если атака проведена высокоточным ударом либо взрывчаткой, заложенной внутри.
Поскольку есть доказательства, что HIMARS не был использован, аналитики считают, что россия нарушила Женевскую конвенцию и несет ответственность за нападение на украинских военнопленных.
Напомним, вранье россии о трагедии также стало очевидным из-за запрета на съемку части помещений после взрыва даже для российских пропагандистов, а также из жестоких сообщений российских дипломатических учреждений о необходимости казней для "Азова". Именно азовцы, наряду с другими военнопленными, содержались в тюрьме в Еленовке — всего 193 человека. Часть — получили ранения после взрыва.
Как ранее сообщал "Телеграф" российское военное преступление вызвало массовую реакцию — в ЕС предложили запретить россиянам получать туристические визы и признать россию страной, финансирующей террористов, ООН готова направить экспертов для расследования, а в "Азове" пообещали, что найдут и отомстят причастным к трагедии.