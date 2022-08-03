Теракт в Еленовке: появились новые данные насчет списков погибших пленных

Теракт в колонии был не случайностью, а целенаправленным убийством, считает военнослужащий

Украинская сторона продолжает работу насчет идентификации количества и личностей пленных, погибших после российской провокации в Еленовке Донецкой области. По словам экс-командира полка "Азов", капитана Максима Жорина, часть российских списков насчет жертв и пострадавших на территории колонии являются правдивыми. Украинским военным удалось подтвердить правдивость некоторых данных, хотя, по их мнению, списки далеко не полные.

Об этом Жорин рассказал журналистам "Суспільного". Офицер ССО говорит, что пока что конкретного перечня пострадавших во время российского теракта Украина не имеет, хотя и работает над его получением. В первую очередь, это важно для родных и близких военнопленных, которые находятся в подвешенном состоянии.

"Есть частичные списки, которые выложили публично. На данный момент, они частично подтверждаются, — отметил бывший командир "Азова". — Но также можно с уверенностью сказать, что они не полные".

Также Максим Жорин подтвердил, что на украинские запросы россия не реагирует, поэтому официально личность и количество погибших, а также пострадавших подтвердить пока невозможно. Не удовлетворяет офицера и то, как сейчас работают Международный Красный Крест и ООН, являющиеся гарантами сохранения жизни и здоровья военных, вышедших из "Азовстали". Сейчас представители этих организаций фактически не выполняют свою функцию, открещиваясь от общения с родными военнослужащих.

По мнению Жорина, произошедшее в Еленовке — целенаправленное убийство украинских военнопленных, ведь некоторых из них специально перевели в конкретное здание, позже пострадавшее якобы от "обстрела ВСУ".

"Сейчас даже по аэрокосмических снимках очень четко видно, что никаких следов "прилетов" и работы артиллерии на территории нет. По виду разрушения помещения видно, что оно было подорвано изнутри", — объясняет бывший "азовец".

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Следует добавить, что в Институте изучения войны (США) утверждают, ссылаясь на данные ГУР, что россия официально отказалась предоставить Украине данные о жертвах теракта в Еленовке. При этом часть из военнослужащих, имена которых есть в списках пострадавших или погибших, не должны были содержаться на территории колонии. Состояние их здоровья либо предполагало нахождение под присмотром врачей, либо подготовку к проведению обмена пленными.

Пока что рф не согласилась сотрудничать с Украиной в плане возвращения тел погибших для их идентификации и достойных проводов.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российские чиновники вновь выделились громким враньем насчет расследования произошедшего в Еленовке. Несмотря на заверения пригласить к сотрудничеству представителей Красного Креста, украинским волонтерам в доступе было отказано.

Также мы рассказывали, что США определилась с тем, кто виновен в Еленовской трагедии, проанализировав имеющиеся данные.