Теракт в Еленовке: россия отметилась новым циничным враньем

Кого именно россияне собираются привлекать к расследованию трагедии в Еленовке — непонятно

Представители российского Минобороны снова солгали, говоря про обстрел колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Изначально они заявили, что собираются устроить "объективное расследование" инцидента, привлекая к этому международных экспертов. Однако чуть позже стало известно, что членам Красного Креста Украины в доступе к пострадавшим было отказано — причем, практически сразу.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на публикацию "РИА Новости", а также сообщение украинского Красного Креста в Twitter. Сложившаяся ситуация еще раз доказывает, что любым заявлениям российской стороны доверять нельзя.

Согласно заявлениям российских чиновников, Москва официально обратилась к представителям Организации объединенных наций, а также руководству Красного Креста. Это якобы должно было помочь "объективности" процессу "следствия", которое сейчас происходит на территории колонии в Донецкой области. Напомним, что во время российской провокации в Еленовке погибло минимум пятьдесят украинских военнопленных.

Но то ли им не нравятся украинские представители, то это — сплошная ложь, однако в украинском Красном Кресте подобные данные опровергают.

"Отметим, что наша вчерашняя [заявление от 30 июля — ред.] просьба о доступе к военнопленным из колонии в Еленовке не была удовлетворена. Предоставление Международному Комитету Красного Креста доступа к военнопленным является обязанностью сторон конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями", — подчеркнули представители украинского подразделения МККК.

Также волонтеры подчеркнули, что не прекратят искать доступа к пострадавшим в Еленовке, а также другим военнопленным, с которыми пока так и не удалось наладить связь.

Украинский Красный Крест осудил нападение на колонию в Еленовке и отметил, что сразу же отправил российской стороне запрос о доступе к пострадавшим, предлагая свою помощь. В организации были готовы предоставить медпомощь раненным, организовать процесс эвакуации людям с тяжелыми травмами, провести идентификацию погибших и переправить их останки родным для достойных проводов. Однако ни одна из этих просьб не получила одобрения со стороны россиян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина начала работу над процессом транспортировки тел погибших украинских защитников, содержавшихся в Еленовке.

Также мы показывали, как пострадавшая колония выглядит с высоты птичьего полета. Спутниковые фото Maxar доказывают, что ВСУ не били ракетами по исправительному заведению.