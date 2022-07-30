Теракт в Еленовке: в Украине сделали важное заявление насчет погибших бойцов

Украина сделает все возможное, дабы предать тела защитников земле со всеми почестями

Украина начала полноценную работу над тем, чтобы вернуть тела всех погибших во время российской провокации в колонии Еленовки, что на Донетчине. Как известно, в результате обстрелов со стороны кремлевских оккупантов на территории исправительного учреждения погибло минимум пятьдесят бойцов. По крайней мере, именно такую цифру сообщили в Минобороны рф.

О том, что украинская сторона обратилась к россиянам насчет возможности эвакуировать погибших, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Новость сообщило издание "Зеркало недели", передает "Телеграф".

В первую очередь эту процедуру начали проводить для того, чтобы позволить родственникам погибших попрощаться и по-человечески проводить в последний путь уже покойных украинских военнослужащих.

"Я обратился и с тем, чтобы обязательно мне предоставили возможность посетить наших раненых героев", — отметил Лубинец.

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Пока никаких данных о согласии или отказе российской стороне нет. Впрочем, Украина собирается приложить все усилия, дабы вернуть на подконтрольную Киеву территорию тела погибших военнопленных.

Отметим, что по официальным данным Минобороны рф, на территории колонии в Еленовке содержалось 193 пленных украинца. Полсотни из них погибли, еще 73 получили тяжелые ранения. Судьба остальных неизвестна.

"Телеграф" также писал о том, что россия уже косвенно признала свою ответственность за теракт в Еленовке, перед этим крупно "проколовшись" при съемке пропагандистского сюжета для новостей.