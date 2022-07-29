Трагедия в Еленовке: Генштаб ВСУ сделал заявление

Украинская сторона дала четкий ответ на кровавые провокации рф

Вооруженные силы россии прицельно обстреляли из артиллерии исправительное учреждение в селе Еленовка, что в Донецкой области, где содержались украинские пленные, в том числе и бойцы "Азова". Оккупанты сделали это исключительно ради своих преступных целей, чтобы в дальнейшем обвинить в кровавом убийстве украинских военных.

Соответствующее заявление сделал генеральный штаб Вооруженных сил Украины в пятницу, 29 июля, на своей странице в соцсети, комментируя кровавый обстрел колонии.

"Вооруженные силы российской федерации совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка, Донецкой области, где содержались, в том числе и украинские пленные", — говорится в тексте публикации.

По сообщению представительства, оккупанты своими преступными и кровавыми действиями преследовали исключительно свои цели — обвинить украинскую сторону в якобы совершении "военных преступлений". Кроме того, в планах россии было скрыть свои пытки над украинскими пленными, ведь они являются глобальным нарушением всех норм действующего международного права и правил ведения войны.

Как заявил командующий Ракетными войсками и артиллерией Командование сухопутных войск ВСУ, украинские военные никаких ударов, ни ракетных, ни артиллерийских, по району села Еленовка не наносили. По его словам, украинская сторона неукоснительно соблюдает принципы и нормы международного гуманитарного права, поэтому никогда не обстреливает гражданские объекты, тем более если это касается мест, где россияне содержат военнопленных украинцев.

В Генштабе подчеркивают, что россия ведет информационную войну исключительно в рамках своей пропаганды, в дальнейшем обвиняя украинские ВС в обстрелах гражданской инфраструктуры и мирного населения.

"Следовательно, такие заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет россия — страна-агрессор, оккупант и террорист", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на трагедию, которая ночью, на 156 день противостояния украинцев кровавым оккупантам из россии, произошла в селе Донецкой области, отреагировал экс-командир "Азова" Андрей Белецкий. Военнослужащий подчеркнул, что за это кровавое преступление понесет каждый организатор и каждый исполнитель.