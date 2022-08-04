Структура безпеки не спрацювала: Зеленський пояснив, чому у світі зростає напруга

Проблеми зі світовою безпекою почалися після задовго до повномасштабного російського вторгнення в Україну

Суттєве зростання напруги у світі, яке спостерігається останніми днями на Балканах, на Тайвані чи на Кавказі, є наслідком того, що глобальна безпекова структура не спрацювала.

Як розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні, на ці проблеми наша країна вказувала на міжнародну сцену з 2014 року, коли росія окупувала Крим та частину Донбасу.

"2014 рік став поворотним моментом, тоді у цілком очевидних ситуаціях з Кримом та Донбасом, зі збитим малайзійським "Боїнгом" росія уникла відчутної та негайної відповідальності, зберегла бізнесові та політичні зв’язки зі світом. І тепер багато хто у глобальних відносинах вірить, що і йому це вдасться", — сказав Зеленський.

За його словами, Україна зараз об’єднала світ навколо розуміння того, наскільки тендітною є свобода кожного народу в Європі та інших місцях світу.

"Цю крихкість можна захистити лише спільними діями, а щоб це працювало в довгостроковій перспективі, має бути ефективна архітектура глобальної безпеки, яка гарантує, що жодна країна ніколи більше не зможе застосовувати терор проти іншої країни", — додав він.

Як повідомлялося раніше, на тлі інформації, що з’явилася про те, що росія готується до нового наступу на Харків, місцева влада попередила, що найближчим часом можливе посилення ракетних обстрілів, у зв’язку з чим людям краще не виходити без крайньої потреби з дому.