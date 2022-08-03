Загострення в Карабаху: Азербайджан висунув ультимативні вимоги до Вірменії

В Азербайджані заявили, що готові жорстко припиняти будь-які провокації

Азербайджан після оголошення операції "Відплата" зажадав від Вірменії повного виведення та роззброєння вірменських підрозділів у Нагірному Карабаху.

Як повідомляє пресслужба Міноборони країни, вірменські підрозділи здійснили "терористично-диверсійну операцію" проти азербайджанських військових, унаслідок чого загинув один військовослужбовець. Після цього було завдано ударів у відповідь.

"Демілітаризація цих територій, повне виведення звідти вірменських військ та роззброєння незаконних вірменських збройних формувань було абсолютно неминуче", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в Азербайджані заявили, що будь-які подальші провокації жорстко припинятимуться, а заходи у відповідь будуть "ще більш нищівними".

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Наприкінці вересня 2020 року розпочалася друга карабаська війна між Азербайджаном та Вірменією, бойові дії завершилися 10 листопада після підписання тристоронньої угоди, одним із положень якої значилося повне виведення вірменських підрозділів з Карабаху.

Їм на зміну мали прийти російські "миротворці", проте після величезних втрат російської армії у перші місяці вторгнення в Україну, Москві довелося стягувати резерви, у тому числі й з миротворчих контингентів за межами країни.

Наприкінці березня 2022 року через невиконання пунктів угоди між Азербайджаном та Вірменією знову сталися зіткнення.