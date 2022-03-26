Немає ніякого Карабаху: Азербайджан висунув серйозні вимоги до Росії

Азербайджан нагадав росії, що на території їхньої країни немає ніякого "Нагірного Карабаху"

Міністерство оборони Азербайджану звернулося до Росії з вимогою вивести з території Карабаху вірменські підрозділи відповідно до положень договору від 10 листопада 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"З жалем наголошуємо, що відповідно до пункту 4 цієї заяви досі не виконано повного виведення залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань з території Азербайджану", — сказано в повідомленні.

У зв’язку з цим Міноборони країни закликає росію виконувати умови угоди та забезпечити виведення вірменських збройних формувань із регіону.

Крім того, там звернулися до Росії з вимогою не спотворювати інформацію щодо пересування азербайджанських військ, а також правильно вказувати назви населених пунктів та регіонів країни в офіційних заявах.

"На території Азербайджану немає адміністративно-територіальної одиниці під назвою "Нагірний Карабах", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 25 березня стало в мережі з’явилася інформація про те, що азербайджанські війська зайняли село Фаррух, після чого до сусідніх сіл почали прибувати озброєні вірмени. У Міноборони Азербайджану цю інформацію спростували.

26 березня росія заявила, що азербайджанські війська увійшли до зони відповідальності їхніх "миротворців", тим часом у невизнаній "НКР" ввели воєнний стан.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення в Україну 24 лютого, росія через величезні втрати в живій силі почала збирати резерви. Зокрема насамперед увага російської влади припала на миротворчі контингенти, які перебувають за межами країни. У тому числі вони захотіли перекинути своїх солдатів з Карабаху, на зміну яким повинні були прийти вірменські військові, що суперечить положенням мирної угоди.