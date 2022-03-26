Нет никакого Карабаха: Азербайджан выдвинул серьезные требования к россии

Азербайджан напомнил россии, что на территории их страны нет никакого "Нагорного Карабаха"

Министерство обороны Азербайджана обратилось к россии с требованием вывести из территории Карабаха армянские подразделения в соответствии с положениями договора от 10 ноября 2020 года.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"С сожалением отмечаем, что в соответствии с пунктом 4 данного заявления до сих пор не выполнен полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана", — сказано в сообщении.

В связи с этим Минобороны страны призывает россию выполнять условия соглашения и обеспечить вывод армянских вооруженных формирований из региона

Кроме того, там обратились к россии с требованием не искажать информацию о передвижении азербайджанских войск, а также правильно указывать названия населенных пунктов и регионов страны в официальных заявлениях.

"На территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 25 марта стало в сети появилась информация о том, что азербайджанские войска заняли село Фаррух, после чего в соседние села начали прибывать вооруженные армяне. В Минобороны Азербайджана эту информацию опровергли.

26 марта россия заявила, что азербайджанские войска вошли в зону ответственности их "миротворцев", тем временем в непризнанной "НКР" ввели военное положение.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения в Украину 24 февраля, россия в силу огромных потерь в живой силе начала собирать резервы. В частности в первую очередь внимание российских властей пало на миротворческие контингенты, которые находятся за пределами страны. В том числе они захотели перебросить и своих солдат из Карабаха, на смену которым должны были прийти армянские военные, что противоречит положениям мирного соглашения.