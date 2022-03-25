Ситуация в Нагорном Карабахе: что заняли азербайджанцы

В Ереване утверждают, что азербайджанские войска якобы пошли в наступление в Нагорном Карабахе и заняли село.

В то время, когда Украина вот уже как месяц противостоит полномасштабной агрессии россии, в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия в результате наступления Вооруженных сил Азербайджана.

О том, что войска Азербайджана нарушили линию соприкосновения и пошли в наступление, стало известно сразу из нескольким интернет-ресурсов вечером 24 марта.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Отмечается, что Вооруженные силы Азербайджана атаковали в направлении Аскерана и заняли село Парух (Фарух).

Войска Азербайджана пересекли линию разграничения и заняли село Парух Аскеранского района.

В МИД Армении заявили, что "российские миротворческие войска, в зоне ответственности, которых происходит провокация, предпримут меры, чтобы войска Азербайджана немедленно вернулись на исходные позиции и неукоснительно соблюдали обязательства, взятые на себя трехсторонним заявлением".

В свою очередь в Минобороны Азербайджана заявили, что такие сообщения не соответствуют действительности.

Отметим, что согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.

Карта разграничения на ноябрь 2020 года

Напомним, в сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Заявляли о большом количестве погибших.

10 ноября 2020-го война в Карабахе завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве кремля. Армения передала под контроль Азербайджану территории четырех районов, на линию соприкосновения зашли российские войска. С тех пор на границе Азербайджана и Армении время от времени продолжаются локальные бои и перестрелки.

Развязав полномасштабную войну в Украине, рф начала перебрасывать часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину.