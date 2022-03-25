В Карабахе вновь война? Что говорят в Армении и Азербайджане

В СМИ появилась информация, что азербайджанские войска вернули под свой контроль еще одну деревню в Карабахе

Пока Украина продолжает оборонительную войну против российских оккупантов, напряжение начало расти и в Карабахе, где активная фаза боев закончилась лишь в ноябре 2020 года.

Об этом сообщил пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов в своем Фейсбук.

"Скажите Николу (премьер Армении Никол Пашинян, — ред), что азербайджанцы атаковали в направлении Аскерана и вошли в село Фарух", — написал он.

По данным армянских СМИ, войска Азербайджана перешли в наступление 24 марта в 16:00. В сети также появилась информация, что после этого в соседнее село Пирляр (Храморт) начали прибывать армяне для его защиты.

Тем временем в Минобороны Азербайджана слухи опровергли и заявили, что информация о начале наступления не соответствует действительности, а армянские источники намеренно нагнетают обстановку и пытаются посеять панику среди гражданского населения.

Как сообщалось ранее, вторая война в Карабахе началась в конце сентября 2020 года и длилась до 10 ноября, когда было подписано трехстороннее соглашение между Арменией, Азербайджаном и россией. По его итогу Азербайджан восстановил контроль над рядом районов, до этого находившихся под контролем непризнанной "НКР", а Армения вывела из региона свои войска, вместо которых прибыли российские "миротворцы".

Однако после начала вторжения в Украину 24 февраля, россия в силу огромных потерь в живой силе начала собирать резервы. В частности в первую очередь внимание российских властей пало на миротворческие контингенты, которые находятся за пределами страны. В том числе они захотели перебросить и своих солдат из Карабаха, на смену которым должны были прийти армянские военные, что противоречит положениям мирного соглашения.