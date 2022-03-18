Оккупанты пытаются перебросить в Украину войска из Армении: сводка Генштаба

С каждым днем военных действий захватчики теряют боеспособность.

В пятницу, 18 марта, на 23-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Генштабе ВСУ оценили состояние дел на фронте.

Соответствующий пост был опубликован пресс-службой Генштаба в Facebook.

По данным на 18.00 23 марта, военное руководство рф планирует перебросить отдельные подразделения из состава 102-й российской военной базы, что находится в Армении. Кроме тото, сообщается, что в российской армии солдаты массово начали отказываться воевать, а также участились случаи суицидов и самокалечений. В Генштабе доложили, что около 130 военнослужащих 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались от участия в боевых действиях.

Из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи власти рф хотят отстранить от выполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил россии полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомеля.

"Силы обороны Украины продолжают шаг за шагом освобождать временно оккупированную территорию Украины по всем направлениям. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", — гласит сообщение от Генштаба.

Ранее сообщалось, что Польша планирует в два раза увеличить армию.