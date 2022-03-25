У Карабаху знову війна? Що кажуть у Вірменії та Азербайджані

У ЗМІ з’явилася інформація, що азербайджанські війська повернули під свій контроль ще одне село в Карабаху

Поки Україна продовжує оборонну війну проти російських окупантів, напруга почала зростати і в Карабаху, де активна фаза боїв закінчилася лише у листопаді 2020 року.

Про це повідомив речник Республіканської партії Вірменії (РПА) Едуард Шармазанов у своєму Фейсбук.

"Скажіть Ніколу (прем’єр Вірменії Нікол Пашинян, — ред), що азербайджанці атакували в напрямку Аскерана і увійшли до села Фарух", — написав він.

За даними вірменських ЗМІ, війська Азербайджану перейшли у наступ 24 березня о 16:00. У мережі також з’явилася інформація, що після цього до сусіднього села Пірляр (Храморт) почали прибувати вірмени для його захисту.

Тим часом у Міноборони Азербайджану чутки спростували та заявили, що інформація про початок наступу не відповідає дійсності, а вірменські джерела навмисно нагнітають обстановку та намагаються посіяти паніку серед цивільного населення.

Як повідомлялося раніше, друга війна в Карабаху почалася наприкінці вересня 2020 року і тривала до 10 листопада, коли було підписано тристоронню угоду між Вірменією, Азербайджаном та Росією. За його підсумком Азербайджан відновив контроль над низкою районів, які до цього були під контролем невизнаної "НКР", а Вірменія вивела з регіону свої війська, замість яких прибули російські "миротворці".

Проте після початку вторгнення в Україну 24 лютого, росія через величезні втрати в живій силі почала збирати резерви. Зокрема насамперед увага російської влади припала на миротворчі контингенти, які перебувають за межами країни. У тому числі вони захотіли перекинути своїх солдатів з Карабаху, на зміну яким повинні були прийти вірменські військові, що суперечить положенням мирної угоди.