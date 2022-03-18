Окупанти намагаються перекинути в Україну війська з Вірменії: зведення Генштабу

З кожним днем бойових дій загарбники втрачають боєздатність.

У п’ятницю, 18 березня, на 23-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Генштабі ЗСУ оцінили стан справ на фронті.

Відповідний пост було опубліковано пресслужбою Генштабу у Facebook.

За даними на 18.00 23 березня, військове керівництво росії планує перекинути окремі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що знаходиться у Вірменії. Крім того, повідомляється, що в російській армії солдати масово почали відмовлятися воювати, а також почастішали випадки суїцидів та самокалічень. У Генштабі доповіли, що близько 130 військовослужбовців 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу відмовилися від участі у бойових діях.

Через відсутність позитивних результатів та нездатність виконати поставлені завдання влада рф хоче усунути від виконання службових обов’язків командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил росії полковника Вадима Панькова. Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомеля.

"Сили оборони України продовжують крок за кроком звільняти тимчасово окуповану територію України в усіх напрямках. Вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!", — повідомили в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що Польща планує вдвічі збільшити армію.