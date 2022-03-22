Укр

Никто еще так не уничтожал русских: потери в Украине сравнили с потерями в Афганистане

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Подбитая российская техника Новость обновлена 22 марта 2022, 21:56
Подбитая российская техника

Россияне потеряли в Украине солдат больше, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.

Во вторник, 22 марта, на 27-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появилось сравнение потерь россиян в нашей стране, а также потерями СССР в Афганистане.

Соответствующую инфографику представили в "Армия Inform".

На представленной инфографике видно, что россияне уже потеряли больше людей, танков, бронированных машин. Кроме того, на войне в Украине были ликвидированы шесть генералов, против 5 на войне в Афганистане.

Потери СССР за 10 лет войны против Афганистана (слева). Потери рф за 26 дней войны против Украины (справа).

Потери россиян в Украине сравнили с потерями СССР в Афганистане
Потери россиян в Украине сравнили с потерями СССР в Афганистане

На telegram-канале "Несемося" отметили, что россияне не теряли столько людей на войне.

"То есть — это будут изучать именно вот так. Так это войдет в учебники. Учитывая, что русские все еще пытаются что-то сделать, цифры будут увеличиваться с такой же скоростью, пока кто-то в Москве не поймет, что войну против Украины выиграть невозможно. Байден говорил, что Украина будет вторым Афганистаном для россии. Она им стала всего за 26 дней. Абсолютный позор россии", — гласит сообщение.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты во вторник уничтожили железнодорожную станцию на Днепропетровщине.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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