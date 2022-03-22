Россияне уничтожили железнодорожную станцию на Днепропетровщине, есть жертва

При обстреле погиб один человек.

Российские оккупанты на 27-й день войны в Украине нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре города Павлоград в Днепропетровской области. В результате обстрела уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2, без жертв не обошлось.

Об этом во вторник, 22 марта, сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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По словам Резниченко, железнодорожная станция Павлоград-2 была полностью уничтожена. На месте разрушены железнодорожное полотно и колеи, погиб один человек.

Также известно, что во время бомбежки с рельсов сошли 15 грузовых вагонов. Движение станцией остановили на неопределенное время.

Напомним, что в сети после публикации сводки Минобороны РФ заговорили о том, что россияне могут начать бомбить Днепр.

Также мы писали, что в Днепре заместитель мэра Михаил Лысенко предложил хоронить "кадыровцев" зашитыми в свиных шкурах. Все дело в том, что российские власти не спешат вывозить тела убитых солдат из Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко, поддержавший путина в войне против Украины, разрешил рашистам перевозить ракеты по белорусской железной дороге.