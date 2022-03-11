Угроза "рельсовой войны": лукашенко разрешил рашистам возить ракеты по железной дороге через Беларусь

Условия перевозки ракет по железной дороге не соответствуют никаким правилам безопасности.

Пособник терроризма и непризнанный международным сообществом президент Беларуси александр лукашенко, поддержавший путина в войне против Украины, позволил рашистам перевозить ракеты по белорусской железной дороге.

Об этом в ночь на пятницу, 11 марта, сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

При этом отмечается, что условия перевозки ракет по железной дороге не отвечают никаким правилам безопасности и это может угрожать взрывами на территории Беларуси и многочисленными жертвами среди мирного населения.

Белорусский диктатор разрешил везти в полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки следующие виды вооружения:

главные части ракет "Точка-У;

реактивные снаряды РСЗО "Град";

реактивные снаряды "Смерч";

квазибаллистические и крылатые ракеты для "Искандеров".

В СНБО отмечают, что кроме опасности детонирования есть реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, оппозиционных действующей власти. В связи с этим часть работников локомотивных бригад Беларуси уже заявила об отказе работать.

"Белорусское общество должно требовать от властей запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления", — призвали в Центре противодействия дезинформации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у границ Украины на авиабазах россии и Беларуси спутники зафиксировали десятки истребителей. Позже украинская разведка получила и опубликовала список летчиков, обстреливающих города Украины из Беларуси.