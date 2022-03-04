Укр

У границ Украины на авиабазах россии и Беларуси спутники зафиксировали десятки истребителей (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вражескую авиатехнику стягивают к украинским границам Новость обновлена 04 марта 2022, 00:35
Вражескую авиатехнику стягивают к украинским границам

Враг стягивает авиатехнику на военные аэродромы как в россии, так и в Беларуси.

Кровавый диктатор Владимир Путин уже понял, что российской армии никак не справиться самостоятельно с Украиной, поэтому заручился поддержкой пособника терроризма, непризнанного лидера Беларуси александра лукашенко. В частности, на военных аэродромах РБ в Барановичах, Мачулищах со спутника зафиксировали десятки истребителей и ракет.

Об этом в ночь на пятницу, 3 марта, сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

По данным спутниковых снимков, в Барановичах сейчас стоят штурмовики, истребители и грузовые самолеты. Судя по кадру, их там около 40 единиц.

Спутниковый снимок аэродрома в Барановичах (Беларусь)
Спутниковый снимок аэродрома в Барановичах (Беларусь)

Что касается авиабазы Мачулищи, которая находится недалеко от Минска, там зафиксировали несколько вертолетов Mi-8.

Спутник зафиксировал вертолеты Mi-8 на авиабазе возле Минска
Спутник зафиксировал вертолеты Mi-8 на авиабазе возле Минска

Кроме того, вражеская армия продолжает стягивать авиацию на российскую авиабазу Шаталово в Смоленской области РФ. Спутник зафиксировал несколько десятков бомбардировщиков Су-24, истребителей Су-27 и штурмовиков Су-25.

Вражеская техника в Шаталово со спутника
Вражеская техника в Шаталово со спутника

Напомним, многие обстрелы украинских городов производятся именно со стороны Беларуси — от них уже пострадали Житомир и Чернигов. Вражеская армия с белорусских границ запускает в города крылатые ракеты "Калибр".

В Офисе Президента по этому поводу обратились к белорусским военным, призвав их не выполнять преступные приказы командования и не воевать против Украины.

Также "Телеграф" сообщал, почему не стоит бояться армии лукашенко.

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Военные базы
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