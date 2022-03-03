Ни опыта, ни оснащения: в Беларуси объяснили, почему не стоит бояться армии лукашенко

Армия не в боеспособном состоянии

Беларусь и ее напризнанный президент александр лукашенко первыми поддержали россию в ее агрессии против Украины. Со стороны Беларуси по Украине выпускали ракеты, на границе — скопление войск. При этом эти решения не принадлежат лукашенко, считает белорусский журналист Александр Папко, который сейчас живет в Варшаве.

Он в интервью "Телебачення Торонто" он рассказал, что лукашенко не принимает решений о военных делах в стране, ему сообщают об этом постфактум — об этом свидетельствует то, что непризнанный президент говорит сначала одно, а затем все оказывается совершенно иначе.

Также он отметил настроения в Беларуси, где армейцы не хотят воевать с Украиной. "Если внезапно лукашенко объявит мобилизацию, мы стоим на пороге самой великой акции дезертирства в истории Европы. Люди ищут в интернете, как от всего этого можно открутиться", — сказал Папко. Он рассказал, что боеспособность армии — половина из 50-тысячного контингента, а опыта у них нет. Папко считает, что в Беларуси в армию люди идут ради льгот:

"Белорусская армия никогда не имела боевого опыта, это армия бедная. Единственное, что людей притягивает это ранняя пенсия и возможность получить служебно жилье. Идеологически это армия советская, большого патриотизма там нет".

Читайте также: Категория Украина "Для Беларуси это кончится кровавой баней": Арестович призвал белорусскую армию не воевать с Украиной (видео) Советник главы ОП также обратился к белорусским гражданам, призвав их не дать белорусской армии вступить в войну с Украиной.

Как ранее писал "Телеграф", беларусские войска наготове у украинской границы.