Укр

Ни опыта, ни оснащения: в Беларуси объяснили, почему не стоит бояться армии лукашенко

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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лукашенко считается соратником путина Новость обновлена 03 марта 2022, 08:48
лукашенко считается соратником путина

Армия не в боеспособном состоянии

Беларусь и ее напризнанный президент александр лукашенко первыми поддержали россию в ее агрессии против Украины. Со стороны Беларуси по Украине выпускали ракеты, на границе — скопление войск. При этом эти решения не принадлежат лукашенко, считает белорусский журналист Александр Папко, который сейчас живет в Варшаве.

Он в интервью "Телебачення Торонто" он рассказал, что лукашенко не принимает решений о военных делах в стране, ему сообщают об этом постфактум — об этом свидетельствует то, что непризнанный президент говорит сначала одно, а затем все оказывается совершенно иначе.

Также он отметил настроения в Беларуси, где армейцы не хотят воевать с Украиной. "Если внезапно лукашенко объявит мобилизацию, мы стоим на пороге самой великой акции дезертирства в истории Европы. Люди ищут в интернете, как от всего этого можно открутиться", — сказал Папко. Он рассказал, что боеспособность армии — половина из 50-тысячного контингента, а опыта у них нет. Папко считает, что в Беларуси в армию люди идут ради льгот:

"Белорусская армия никогда не имела боевого опыта, это армия бедная. Единственное, что людей притягивает это ранняя пенсия и возможность получить служебно жилье. Идеологически это армия советская, большого патриотизма там нет".

Как ранее писал "Телеграф", беларусские войска наготове у украинской границы.

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#Беларусь #Война #Войска
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