Лукашенко привел в боевую готовность войска: что говорят в Минобороны Украины
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Самостоятельно у оккупантов вообще ничего не получается.
Беларусь во главе с пособником терроризма александром лукашенко продолжает помогать России в войне с Украиной. Белорусские войска уже привели в боевую готовность и максимально приблизили к украинской границе.
Об этом в среду, 2 марта, сообщило Министерство обороны Украины.
По информации ведомства, не исключен сценарий, что Беларусь в дальнейшем поддержит российских оккупантов и будет способствовать достижению их целей.
Уже сейчас зафиксировано, что с 24 февраля со стороны белорусской границы бьют ракетами по военным и гражданским объектам Украины.
"На сегодняшний день отмечается, что белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения максимально приближенных к государственной границе Украины. В течение текущих суток, по данным разведки, зафиксирована значительная активность авиационной техники. Кроме того, замечено движение колонн автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск", — отметили в Минобороны.
Минобороны отмечает, что оккупантам не удается достичь поставленных целей по захвату Украины, поэтому в ближайшее время они запустят масштабную информационно-психологическую операцию и будут разрушать украинскую информационную инфраструктуру.
Напомним, что в Киеве российские захватчики нанесли удар по телевышке, расположенной в районе станции метро "Дорогожичи". В результате погибли 5 человек, а еще пятеро получили ранения.
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